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Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба

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Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що уряд Німеччини не має аргументів ненадання Україні бойову техніку.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - пише Кулеба.

Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні леопардів та мардерів, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань

Нагадаємо, 12 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків. "Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", - сказав він. Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    После заявления немецкого канцлера, что Германия не может действовать в одиночку в вопросе поставки Украине основных боевых танков, в США заявили, что страна должна сама решать, какой тип помощи оказывать. "Мы призываем всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе за ее демократический суверенитет. Решение о типе помощи в конечном счете зависит от каждой страны", - подчеркнули в посольстве США в Германии.

    "Таким образом, США сказали Шольцу: не нужно переводить стрелки. Мол, мы и так тянем 80% военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов УЖЕ. Без помощи США войска РФ были бы уже в Варшаве. Просто делайте свое дело, а не зарывайте постоянно голову в песок, не ищите отмазки, чтобы НЕ сделать" - так коментує блогер Олег Пономарь взаємостосунки США та Німеччини в проблемі допомоги Україні у війні з лаптєстаном за благополуччя Європи.
  • Marat Davydov
    Німеччині не вигідна перемога України, бо після неї виникне потужний союз Україна-Польща, конкурент.
  • vterra w
    боїться що х@йло зовсім відключить газ
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