Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що уряд Німеччини не має аргументів ненадання Україні бойову техніку.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - пише Кулеба.

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Нагадаємо, 12 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків. "Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", - сказав він. Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.