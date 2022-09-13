Жеваго причетний до замовних кримінальних справ та інформаційного тиску, – заява компанії "Інвестохіллс"

Група компаній "Інвестохіллс" (ГК) та Міжнародний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (Фонд) зазнають інформаційних та силових атак через те, що намагаються змусити власників збанкрутілих банків повернути вкрадені активи.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Після того, як Фонд (ГК "Інвестохіллс" здійснює управління його активами) заявив про свавілля з боку співробітників СБУ, проти нього та ГК активізувались замовні публікації у медіапросторі", – йдеться в релізі "Інвестохіллс".

Як нагадали в компанії, СБУ провело обшуки в офісах Фонду та ГК, звинувачуючи їх у начебто зриві ПрАТ "Автокраз", яке є стратегічним підприємством, державних оборонних замовлень.

"Співробітники СБУ та псевдоаналітики свідомо ігнорують інформацію з офіційних джерел та низки поважних ЗМІ про дійсні причини зриву контрактів "Автокразом", який до банкрутства довів Жеваго. Тож, очевидно, що атаки силовиків та дезінформація у публічному просторі проти ГК "Інвестохіллс" здійснюються саме в інтересах цього "бійця" так званого батальйону "Монако", – йдеться у релізі компанії.

Як уточняють в ГК "Інвестохіллс", ГЧ та Фонд не мали, і не мають жодного відношення до викупу активів "Автокразу" та його управління. Підприємство належало олігарху Костянтину Жеваго, який перебуває у розшуку правоохоронцями через оборудки з активами банку "Фінанси та кредит". Процедура банкрутства підприємства була розпочата у 2018 році, а у 2021 кредитні борги заводу перед банками викупило ТОВ "ФК "Фінтакт", якого в ЗМІ називали близьким до Жеваго.

Також у компанії заперечили розповсюджувані у медіа інші замовні тези: "…ні Павло Фукс, ні Віталій Хомутиннік, ні будь-які українські, а тим паче російські олігархи не є та ніколи не були ані засновниками, ані бенефіціарами (у тому числі через інших осіб), ані міноритарними акціонерами Міжнародного інвестиційного фонду "Інвестохіллс Хеліантус" та групи компаній "Інвестохіллс".

На думку ГК, справжня причина активізації замовних публікацій проти "Інвестохіллс" полягає у тому, що Фонд та ГК займаються поверненням активів (заставного майна) збанкрутілих банків, вкрадених їхніми ж колишніми власниками. Зокрема, мова йде про "Фінанси та кредит" та "Український професійний банк". НБУ визнав, що "Фінанси та кредит" підконтрольний Жеваго, а "Укрпрофбанк" – Анатолію Юркевичу.

"Тому спроби СБУ звинуватити Фонд та ГК у причетності до зриву "Автокразом" будь-яких контрактів є службовою фальсифікацією з фабрикуванням доказів слідчими, про що подана відповідна заява до ДБР та інших правоохоронних органів", – заявили у компанії.

Як писали ЗМІ, у березні 2020 році президент України Володимир Зеленський відвідав завод "Автокраз". Він попросив керівника підприємства Романа Черняка переказати власнику Костянтину Жеваго, щоб той "вийшов на зв'язок", аби обговорити ситуацію з держзамовленнями.

"Передайте власникам, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти із цих усіх позовів і судових справ… коли держава дає гроші підприємству, власник якого перебуває в розшуку, можуть бути проблеми", – сказав тоді Зеленський.

У 2019 році Костянтин Жеваго виїхав за межі України напередодні вручення йому підозри ДБР у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн. У 2021 році в ДБР заявили, що олігарх перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. У серпні 2022 року Жеваго на яхті з символом Z біля Лазерного узбережжя фігурував у сюжеті журналістського розслідування "Української правди".

Раніше повідомлялось, що фонд "Інвестохіллс Хеліантус", який діє в інтересах американських та європейських інвесторів, через свавілля СБУ вже звернувся до Офісу Президента, Генеральної прокуратури, посольств США та Італії, а також до Бізнес-омбудсмена України та Європейської Бізнес Асоціації. Крім того, Фонд та ГК звернулись у суди зі скаргами на бездіяльність правоохоронних органів щодо захисту прав інвесторів в Україні.

Портфель корпоративних проблемних кредитів (NPL), який у ГК викупив фонд "Інвестохіллс Хеліантус", на сьогодні складає 30 млрд грн. Оперативне управління ними в Україні здійснює ГК.