Посольство України про зустріч Лаврова з лідером ХАМАС у Москві: Лише країна-вбивця может прийняти терористів
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Посольство України в Ізраїлі прокоментувало зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханією у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
Зазначається, що Ханія зустрівся з Лавровим для "обговорення взаємних зв'язків".
"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться в повідомленні посольства.
Дипломати наголосили, що "світ не повинен сидіти склавши руки та спостерігати за цим безумством з боку, настав час почати діяти, а не просто говорити".