ЗСУ досягли приголомшливого успіху на Харківщині, але попереду битва на півдні, - Білий дім

Збройні Сили України досягли "швидкого та приголомшливого успіху" в ході наступу в Харківській області, але попереду очікується важка битва на півдні.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, є обережний оптимізм щодо успіхів України під час наступу у Харківській області.

"У них, безумовно, є певний імпульс, особливо там, на північному сході країни, на Донбасі. Усі побачили, наскільки швидкими та приголомшливими були їхні успіхи", – сказав Кірбі.

Водночас він зазначив, що попереду на Україну чекають бойові дії, особливо на півдні, де ЗСУ намагаються прорватися в районі Херсона.

"Там вони досягли деякого поступового прогресу. Вони стикаються з більш жорстким опором росіян на півдні, але очевидно, що в північно-східному регіоні є певний імпульс з боку українців, у цьому немає жодних сумнівів", – заявив представник Білого дому.

Читайте також: Наступ ЗСУ ще тільки починається, - Блінкен