У Каховці військові РФ викрали трьох чоловіків, це посадовці та освітяни, - поліція
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Російські загарбники продовжують терор на окупованих територіях Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонщини.
"Як метод залякування і придушення спротиву рашисти продовжують викрадати людей на окупованих територіях, піддаючи їх тортурам. У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа посадовців та освітян", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, у Херсоні практично не залишилося не захоплених окупаційними військами державних та приватних установ. Так, на Миколаївському шосе військові РФ захопили приватне підприємство з виготовлення цементу та використовують наявну там техніку для власних потреб.