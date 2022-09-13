СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 3 колаборантів. Зловмисники сформували "ядро" окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в телеграмі.

Зокрема, йдеться про:

▪️ "виконувача обов’язків голови",

▪️ "виконувача обов’язків заступника голови",

▪️ "радника голови адміністрації Старобільського району лнр".



Колишні члени "партії регіонів" до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.



Після повномасштабного вторгнення РФ функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість "реваншу" та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.

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Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну "командну" роботу, яка серед іншого включає:



▪️ пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди "червоних дат" календаря РФ;

▪️ мітинги на підтримку російського вторгнення;

▪️ наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.



Інформацію про ці заходи, як доказ співпраці українців з "новою владою", активно підхоплюють та розганяють підконтрольні агресору медіа та інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.

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"Чиновники" охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:

▪️ "визволення" місцевих мешканців "армією лнр" від "страждань", яких їм завдавала Україна;

▪️ "відродження руської культури" на Старобільщині;

▪️ необхідність підтримки "народної міліції лнр", як гаранта цих "перетворень".



Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

▪️ за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

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Колаборантів оголошено у розшук.



Попереджаємо, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.



Викриття злочинної діяльності проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.