СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в телеграмі.
Зокрема, йдеться про:
▪️ "виконувача обов’язків голови",
▪️ "виконувача обов’язків заступника голови",
▪️ "радника голови адміністрації Старобільського району лнр".
Колишні члени "партії регіонів" до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.
Після повномасштабного вторгнення РФ функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість "реваншу" та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.
Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну "командну" роботу, яка серед іншого включає:
▪️ пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди "червоних дат" календаря РФ;
▪️ мітинги на підтримку російського вторгнення;
▪️ наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.
Інформацію про ці заходи, як доказ співпраці українців з "новою владою", активно підхоплюють та розганяють підконтрольні агресору медіа та інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.
"Чиновники" охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:
▪️ "визволення" місцевих мешканців "армією лнр" від "страждань", яких їм завдавала Україна;
▪️ "відродження руської культури" на Старобільщині;
▪️ необхідність підтримки "народної міліції лнр", як гаранта цих "перетворень".
Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);
▪️ за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).
Колаборантів оголошено у розшук.
Попереджаємо, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.
Викриття злочинної діяльності проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.