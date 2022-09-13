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Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

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Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    а что, министра финансов и председателя Нацбанка уже нет? нашелся настоящий специалист в области финансов? специально обученный...
  • Alex Sav 8157c114
    він про откати.. асфальт не канає
  • Старый зольдат
    Вовчик, ведь ты в этом вопросе баран, как и во всем остальном. Впрочем, перед баранами я извиняюсь, таак как они умнее тебя Вовчик. Перестань пытаться себя пиарить. Ты просто смешон. И даже для своего, тупого, лохтората,
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