Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.