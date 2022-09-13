Реальна кількість визволених на Харківщині територій майже вдвічі більша за підтверджену, - Міноборони
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На Харківщині звільнено майже удвічі більше територій, ніж оголошено.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.
Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - зазначила вона.
За словами Маляр, завтра будуть вже уточнені дані.