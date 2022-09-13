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Реальна кількість визволених на Харківщині територій майже вдвічі більша за підтверджену, - Міноборони

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Реальна кількість визволених на Харківщині територій майже вдвічі більша за підтверджену, - Міноборони
На Харківщині звільнено майже удвічі більше територій, ніж оголошено.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.

Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - зазначила вона.

За словами Маляр, завтра будуть вже уточнені дані.

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Топ коментарі

  • arye z.
  • Валентина Саюн c856325a
    Це не жарти, ботокс просив не атакувати його гордість Кримський. Після ТЕЦ Харків можна його прелесть пускати за кораблем.
  • Светлана Круп
    Залужному є що робити, інфу хай говорящі голови видають, на то вони й голови.
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