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Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II

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Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II
Велика Британія не запросила Росію і Білорусь на похорон королеви Єлизавети II. Також на похорон не запросили представників М’янми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

На похорон королеви, який відбудеться в Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія має дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.

"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також зазнали британських санкцій", - вказує видання.

У Великій Британії очікують, що на похороні з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних зібрань Великої Британії за останні роки.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    У столиці зареєстрували петицію із пропозицією встановити пам'ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам'ятника більшовицькому(РОСІЙСЬКОМУ!) військовому діячеві Миколі Щорсу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і шо тут дивного???
    ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
    пам"ять про Велику Королеву житиме віками...

  • mrSmith
    Їх тепер, хіба що на похорони якогось африканського чи азійського диктатора запросять.
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