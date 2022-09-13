Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
На похорон королеви, який відбудеться в Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія має дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.
"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також зазнали британських санкцій", - вказує видання.
У Великій Британії очікують, що на похороні з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних зібрань Великої Британії за останні роки.