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Білий дім про переговори України та РФ: Путін не виявляє бажання припинення війни, Байден виступає за дипломатію

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Білий дім про переговори України та РФ: Путін не виявляє бажання припинення війни, Байден виступає за дипломатію
Президент США Джо Байден виступає за дипломатичне рішення війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, вирішуватиме, чи настав час для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України, президент Зеленський.

"Путін не виявляв жодного бажання припиняти цю війну проти українського народу, як ми бачили в ході його ударів у відповідь у Харкові минулими вихідними. Так що я не думаю, що час настав. Очевидно, що президент Байден повністю підтримує дипломатичний кінець цієї війни, кінець, який ми хотіли б побачити сьогодні, якщо це можливо. Але я не знаю, чи є така можливість сьогодні", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки 👌
  • stanis nasvaiko
  • віктор федорович 31ee1569
    З росією дипломатія неможлива.
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