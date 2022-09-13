Зенітники протягом двох годин знищили 2 літаки окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.