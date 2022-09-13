Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку

Війна Росії проти України завдала масштабних збитків українській економіці. Вартість відбудови вже зараз сягає близько 349 мільярдів доларів США.

Про це ідеться у новому звіті, підготовленому Світовим банком, Єврокомісією та українським урядом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наслідки вторгнення відчуватимуться упродовж кількох поколінь, адже сім'ї було розділено й переміщено, порушено розвиток людського потенціалу, знищено культурну спадщину, а позитивна траєкторія розвитку економіки й рівня бідності змінилася на негативну", - ідеться у доповіді.

Аналіз охоплює лише період до 1 червня - тобто збитки, завдані упродовж останніх трьох місяців, у доповіді не враховані. За представленими у ній оцінками, прямі збитки, завдані у першу чергу житловому комплексу, транспорту, торгівлі та промисловості України, сягають 97 мільярдів доларів США. Тоді як збитки, спричинені порушенням економічних потоків та ланцюгів виробництва, оцінюються у 252 мільярди доларів. Дані дослідження підкреслюють масштаби викликів, з якими Україна стикається, намагаючись відновити свою економіку та водночас даючи відсіч російській агресії, яка не припиняється.

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У доповіді Світового банку підкреслюється, що попри критичну важливість поетапного підходу до реконструкції протягам кількох років у короткостроковій перспективі Україна потребує близько 105 мільярдів доларів для відновлення соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл та лікарень, відновлення транспортних зв'язків та підготовки до можливої нестачі енергії цієї зими.

У доповіді Світового банку говориться також про те, що бідність в Україні зросте вдесятеро, а станом на кінець 2022 року один з п'яти українців, за прогнозами, житиме в бідності. У документі додають, що головними чинниками є різке зростання цін на продовольство, а також переміщення мільйонів людей, які втратили свої домівки.

Аналітики наголошують, що зростання рівня бідності буде ще більшим від прогнозованого, якщо уряди та інституції в усьому світі не зможуть надати Україні достатнього фінансування для поповнення невоєнного бюджетного дефіциту України, який є великим і невпинно зростає.

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