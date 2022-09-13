Коригувальницю вогню по позиціях ЗСУ в Лисичанську засуджено до 12 років за ґратами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"Прокурори у суді довели, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка Лисичанська передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ",- ідеться у повідомленні.
Окрім цього, встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", РФ масовано обстрілювала позиції українських військових.
"Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу", - повідомляє Офіс генерального прокурора.
Жінку затримали на початку квітня 2022 року. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла через негативне ставлення до державної влади України.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав жінку винною у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі.