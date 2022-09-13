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Обговорять війну в Україні, - Сі Цзіньпін та Путін проведуть перемовини

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Обговорять війну в Україні, - Сі Цзіньпін та Путін проведуть перемовини
Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Голови держав планують обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву помічника глави РФ Юрія Ушакова, яку наводить ТАСС.

За його словами Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити як двосторонні відносини між державами, так і основні міжнародні та регіональні теми, однією з яких є війна Росії проти України.

"Китай до "української кризи" підходить збалансовано, чітко заявляє про розуміння причин, які змусили Росію почати "спеціальну військову операцію". Це питання, звичайно, буде докладно обговорено в ході майбутнього контакту", - заявив Ушаков.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Alexey Chernyavsky
    Два ******.
  • Bronya Bronya
    Сі Цдзінь Пін скаже: Вова пора прийняти ту ампулу.
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