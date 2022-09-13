На Харківщині підозрюють у держзраді 21 експоліцейського

Ще 40 поліцейських області перевіряють на можливу співпрацю із ворогом, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про це начальник ГУ Нацполіції на Харківщині Володимир Тимошко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, є у нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість", - сказав Тимошко.

За словами керівника облуправління поліції, загарбники всіляко тиснули на правоохоронців, відомі випадки, коли до них самих та до їхніх родичів застосовувалися тортури.

За даними Тимошка, понад 50% співробітників, які не встигли вийти з окупованих територій, згодом різними шляхами вибралися на підконтрольну Україні територію, але деякі залишилися, попри наказ та можливість вийти, оскільки утримують батьків з інвалідністю.

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"Я розумію тих поліцейських, які мали моральний вибір: наказ - вийти, але при цьому не залишили своїх дітей, дружину, батьків. Наприклад, поліцейський не вийшов, бо має батьків з інвалідністю, і він залишився з ними. Він не зрадник. Ми проводимо перевірку щодо кожного: я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території, але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа, я направив клопотання про поновленні на роботі", - повідомив Тимошко.

Начальник облуправління додав: були випадки, коли мешканці на захоплених територіях здавали загарбникам поліцейських, які за наказом переодяглися у цивільний одяг та сховали зброю.

"Також окупанти ходили по будинках, намагалися вилучати зброю. Намагалися залучити поліцейських до несення служби, казали: "Виходьте, працюйте. Ми вас не чіпатимемо". Тому що була потрібна картинка: "Дивіться, ми прийшли - все працює, поліція працює, все добре", - сказав Тимошко.

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