Жителів деокупованої території Донеччини евакуюватимуть

Першочерговим завданням у деокупованих населених пунктах Донеччини буде евакуація.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він пояснив, що жителів звільнених ЗСУ населених пунктів доведеться вивезти через величезні руйнування на цих територіях.

"Першочерговим заходом в деокупованих населених пунктах буде евакуація. Внаслідок бойових дій в частині з них жити вкрай важко", - заявив Кириленко.

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Голова Донецької ОВА також нагадав, що від початку обов'язкової евакуації з Донеччини вивезли 16 тисяч людей, а до цього вже були евакуйовані близько трьох чвертей місцевих жителів.

"Людей з Донеччини приймають в інших областях, де вони одразу отримують необхідну допомогу та встановлені державою виплати", - заявив голова Донецької ОВА.