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Жителів деокупованої території Донеччини евакуюватимуть

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Жителів деокупованої території Донеччини евакуюватимуть
Першочерговим завданням у деокупованих населених пунктах Донеччини буде евакуація.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він пояснив, що жителів звільнених ЗСУ населених пунктів доведеться вивезти через величезні руйнування на цих територіях.

"Першочерговим заходом в деокупованих населених пунктах буде евакуація. Внаслідок бойових дій в частині з них жити вкрай важко", - заявив Кириленко.

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Голова Донецької ОВА також нагадав, що від початку обов'язкової евакуації з Донеччини вивезли 16 тисяч людей, а до цього вже були евакуйовані близько трьох чвертей місцевих жителів.

"Людей з Донеччини приймають в інших областях, де вони одразу отримують необхідну допомогу та встановлені державою виплати", - заявив голова Донецької ОВА.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    эвакуация в конча-заспу в санатории управделами преза кончно же как зесопля обещала?
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Бажано після перевірки, евакуацію декого з них продовжити десь на Куріли.
  • Roman Romal
    от добре, будуть рівномірно розподіляти коректувальників по всій територіі, чи тільки на захід?????
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