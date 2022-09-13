Донесення інформації на деокуповану Харківщину важливо організувати невідкладно, - Ткаченко
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На звільнених територіях нам важливо зараз не тільки відновлювати мовлення українських телеканалів, але й намагатися надати інформацію, друковану, в інший спосіб, про те, що насправді відбувається в Україні. Бо ці люди, які кілька місяців змушені були жити під окупацією Росії, безперечно отримували зовсім іншу інформацію. Нам варто відновлювати можливість доносити їм те, що можемо ми говорити на телеканалах, радіо, у друкованих ЗМІ", - наголосив Ткаченко.
Очільник МКІП додав, що донесення інформації на Харківщину важливо організувати невідкладно, зокрема з цього приводу він розмовляв з головою військово-цивільної адміністрації Харківщини Олегом Синєгубовим та міністром оборони Олексієм Резніковим. Він наголосив, що вже вимальовується схема, яким чином терміново можна це питання вирішити.
Ткаченко також зауважив, що російська пропаганда концентрується на дезінформації серед країн Заходу, зокрема про те, що постачання зброї від країн-партнерів, це оголення тилів тих країн, інформації з приводу зими, яка йде, бо в першу чергу начебто варто звертати увагу громадянам Європи на те, що відбувається в їхніх країнах перед зимою, а не на війну в Україні за весь демократичний світ.
"Їм тепер важко буде переконувати світ, що вони велика армія, яка здатна щось зробити, і це гарний шанс для нас говорити і про постачання нової зброї від наших країн-партнерів і допомоги для відновлення країни", - наголосив він.
За словами міністра, партнери України побачили, що українське військо може звільняти території від росіян, і бажання допомогти зараз превалює.
Як повідомлялося, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.