Донесення інформації на деокуповану Харківщину важливо організувати невідкладно, - Ткаченко

На звільнені території Харківської області треба невідкладно доносити інформацію про реальну ситуацію в Україні, оскільки в окупації населення отримувало пропаганду Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На звільнених територіях нам важливо зараз не тільки відновлювати мовлення українських телеканалів, але й намагатися надати інформацію, друковану, в інший спосіб, про те, що насправді відбувається в Україні. Бо ці люди, які кілька місяців змушені були жити під окупацією Росії, безперечно отримували зовсім іншу інформацію. Нам варто відновлювати можливість доносити їм те, що можемо ми говорити на телеканалах, радіо, у друкованих ЗМІ", - наголосив Ткаченко.

Очільник МКІП додав, що донесення інформації на Харківщину важливо організувати невідкладно, зокрема з цього приводу він розмовляв з головою військово-цивільної адміністрації Харківщини Олегом Синєгубовим та міністром оборони Олексієм Резніковим. Він наголосив, що вже вимальовується схема, яким чином терміново можна це питання вирішити.

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Ткаченко також зауважив, що російська пропаганда концентрується на дезінформації серед країн Заходу, зокрема про те, що постачання зброї від країн-партнерів, це оголення тилів тих країн, інформації з приводу зими, яка йде, бо в першу чергу начебто варто звертати увагу громадянам Європи на те, що відбувається в їхніх країнах перед зимою, а не на війну в Україні за весь демократичний світ.

"Їм тепер важко буде переконувати світ, що вони велика армія, яка здатна щось зробити, і це гарний шанс для нас говорити і про постачання нової зброї від наших країн-партнерів і допомоги для відновлення країни", - наголосив він.

За словами міністра, партнери України побачили, що українське військо може звільняти території від росіян, і бажання допомогти зараз превалює.

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Як повідомлялося, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.