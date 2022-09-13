Окупанти масово звозять своїх поранених і загиблих до лікарень на Херсонщині

Морги лікарень у Каховці і Новій Каховці переповнені тілами загиблих російських військових. Лікарняні палати і операційні окупанти зараз використовують виключно для лікування своїх поранених. Водночас лікарів в окупованих містах стає все менше, а можливість отримати повноцінну медичну допомогу у місцевих жителів зменшується з кожним днем.

Центру журналістських розслідувань про це повідомив лікар з Каховки, який зміг виїхати на підконтрольну українську територію, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих виїхало майже 90% лікарів. У місті залишилось лише декілька фахівців. Зокрема, один літній хірург, який не може повноцінно оперувати повний робочий день. А в сусідній Новій Каховці виїхало майже 30% медиків.

"Через те, що в Новій Каховці залишилось достатньо лікарів різного профілю, саме туди привозять на лікування дітей і дорослих з усього лівобережжя Херсонської області – від Генічеська і Новотроїцького до Чаплинки і Каланчака. Однак нещодавно окупанти забрали цю лікарню під свій військовий шпиталь. Тож лікарі змушені приймати пацієнтів в інших місцях", – розповів лікар з Каховки.

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Морги обох лікарень зараз переповнені трупами загиблих російських військових, які ніхто не забирає. Через перебої з подачею електроенергії частина тіл почала гнити і санітари їх посипають піском. Водночас частину загиблих окупанти до моргів навіть не довозять і спалюють їх за містом. За словами співрозмовника ЦЖР, росіяни спалюють найперше загиблих представників так званих "ДНР" і "ЛНР".

Інформацію про те, що окупанти використовують лікарню у Новій Каховці виключно для своїх військових, підтверджує й генеральний штаб ЗСУ. За його даними, це пов’язано з їхніми великими втратами у живій силі.

Однак окупанти вигнали місцевих не лише з цієї лікарні. Російськими загарбниками зараз зайнятий весь триповерховий корпус лікарні у Бериславі – районному центрі на правобережжі Херсонщини. А на початку вересня вони також відібрали й інші приміщення, де працювали приймальне, хірургічне і реанімаційне відділення. Там російські військові облаштували ще один операційний блок і виставили навколо збройну охорону.

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Водночас окупанти продовжують викрадати лікарів. 31 серпня прямо з робочого місця вони забрали хірурга Каховської ЦМЛ ім. родини Панкеєвих Віталія Сєрова і лікаря Новокаховської лікарні Сергія Лика. За інформацією ЦЖР, останнім часом почастішали випадки викрадень людей в Каховському районі з метою отримання викупу. Тож, як припускають наші джерела, саме це могло бути причиною незаконного захоплення в полон і медиків.