Україна готувала контрнаступ разом із США, - The New York Times

За даними The New York Times, стратегія, що стоїть за швидкими військовими успіхами України в останні дні, почала формуватися кілька місяців тому під час серії напружених переговорів між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших кроків у війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Робота над стратегією розпочалася після того, як президент Володимир Зеленський вирішив продемонструвати, що Україна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом, українські військові розробили план широкомасштабного наступу на південь, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, пише видання.

За даними журналістів, українські генерали та американські офіційні особи вважали, що така великомасштабна атака спричинить величезні втрати і не зможе швидко повернути великі території.

На думку американських та українських офіційних осіб, час мав вирішальне значення. Щоб провести ефективну контратаку, українцям потрібно було діяти до першого снігу, коли російський диктатор Володимир Путін зможе використати свій контроль над постачанням газу для тиску на Європу.

Одним із критичних моментів у розробці плану став "військовий маневр" з офіційними особами США та України, метою якого було перевірити успіх широкомасштабного наступу на півдні. Навчання, про які раніше повідомляв CNN, припускали, що такий наступ провалиться.

Протягом серпня на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ, розкриваючи їхні слабкі місця. Розвідка також зазначала, що Москві буде складно швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу.

Замість одного великого наступу українські військові запропонували два, пише видання. "Одному, у напрямку Херсона, швидше за все, будуть потрібні дні або тижні, перш ніж будуть досягнуті будь-які драматичні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом", – йдеться у статті.

Велика Британія, США та Україна провели оцінку нового плану, намагаючись ще раз перевірити його. Цього разу офіційні особи трьох країн погодилися, що це спрацює та дасть Зеленському те, чого він хотів: велику та чисту перемогу, пише NYT.

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Проте план, за словами офіцера Генштабу ЗСУ, повністю залежав від розміру та темпів додаткової військової допомоги із США. За словами українського офіцера, перед контрнаступом Збройні сили України відправили США докладний список зброї, необхідної для реалізації плану.

Українські та американські офіційні особи заявили, що щотижневі або раз на два тижні оголошення Пентагону про нові поставки зброї та боєприпасів надали старшому командуванню Києва впевненості у плануванні комплексних одночасних наступів.

Коли минулими вихідними українські військові рушили на північний схід, російські війська розсипалися. За словами представників Міністерства оборони США, у деяких місцях навколо Харкова російські війська просто пішли з поля бою, покинувши техніку та боєприпаси.

Хоча Україна може мати можливість повернути собі більше території на сході, американські та українські офіційні особи кажуть, що південь є найважливішим театром військових дій. В Україні вважають, що для довгострокового успіху ЗСУ все одно потрібно буде досягти мети скасованої операції — відвоювати Херсон, звільнити Запорізьку АЕС та відрізати Маріуполь від російських окупантів на сході.

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План, що виник у результаті дискусій у середині літа, значною мірою спирався на розвіддані США та високотехнологічне озброєння. Але американські офіційні особи наполягають на тому, що заслуга у наступі повністю належить Зеленському та українським військовим, пише видання.