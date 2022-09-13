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Найдовший у Європі пасажирський маршрут запустили в Одесі

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Найдовший у Європі пасажирський маршрут запустили в Одесі
В Одесі запустили найдовший у Європі пасажирський маршрут "Північ-Південь" завдовжки 29 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Маршрут поєднав два найбільші спальні мікрорайони — Таїрова та Котовського.

"Відсьогодні 40 вагонів маршруту №7 курсуватимуть між вулицею Паустовського та 11-ю станцією Люстдорфської дороги через Лузанівку, Пересип, центр міста, залізничний вокзал та Південно-Західний масив", — йдеться у повідомленні.

Час руху становить 2 години 2 хвилини.

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Зазначається, що реалізувати проєкт трамвайного сполучення почали з 2015 року. Для цього була проведена титанічна робота: капітальний ремонт на вулицях Софіївській, Преображенській, Новощепному ряді, узвозі Маринеска, Тираспольській площі.

Реалізація проєкту "Північ-Південь" дасть змогу мешканцям спальних мікрорайонів добиратися громадським електричним транспортом до центральної частини міста, районів "Привозу" та залізничного вокзалу.

Наголошується, що трамвайне сполучення має суттєві переваги перед автобусним, адже тариф на проїзд вдвічі менший, а рівень комфорту вищий. На лінії працюють зокрема чотири трисекційні вагони "Одіссей МАХ". Інтервал руху – 5-6 хвилин.

Топ коментарі

  • Olga Pelle
    Здорово! Вітаю, одесити! Комфортних поїздок
  • Lee Cowerdale 7417e04b
    Район ''Котовського''!
    Who's Kotovs'kyi?
  • Voc Vox
    нет просто удобно до центра с поселка без пересадки
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