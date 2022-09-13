Шольц і Путін півтори години обговорювали війну РФ проти України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"90-хвилинна телефонна розмова з Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливе", - написав Шольц у Twitter.
Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що розмова Шольца і Путіна була присвячена війні Росії проти України, що триває.
"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші спроби анексії територій з боку Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - зазначається в повідомленні.
Шольц також закликав Путіна дотримуватися Женевських конвенцій щодо українських військовополонених та забезпечити доступ до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.
"Федеральний канцлер наголосив на необхідності забезпечення безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в повідомленні.
Крім того, Шольц та Путін обговорили продовольчу ситуацію у світі, особливо напружену внаслідок російської агресивної війни.
"Канцлер наголосив на важливій ролі зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі", - повідомляють в уряді Німеччини.