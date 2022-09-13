Шольц і Путін півтори години обговорювали війну РФ проти України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"90-хвилинна телефонна розмова з Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливе", - написав Шольц у Twitter.

Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що розмова Шольца і Путіна була присвячена війні Росії проти України, що триває.

"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші спроби анексії територій з боку Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - зазначається в повідомленні.

Шольц також закликав Путіна дотримуватися Женевських конвенцій щодо українських військовополонених та забезпечити доступ до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Також сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Федеральний канцлер наголосив на необхідності забезпечення безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Шольц та Путін обговорили продовольчу ситуацію у світі, особливо напружену внаслідок російської агресивної війни.

"Канцлер наголосив на важливій ролі зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі", - повідомляють в уряді Німеччини.

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