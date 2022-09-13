Російських вчителів на Харківщині не затримували. Це фейк, - журналістка Ромалійська отримала офіційну відповідь Офісу ГПУ

Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, що на Харківщині затримання російських вчителів не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Ромалійська зазначила: "В Харківській області не затримували російських вчителів. Це - фейк. Про це мені повідомили в Офісі генерального прокурора.

Тепер подробиці:

1. "24 канал" повідомляє, що в Харківській області затримали російських вчителів на звільненних територіях. Посилаються на джерела в розвідці. Але новина виписана з оціночними судженнями, що оодразу викликає недовіру.

2. Наступного дня в ТГ-каналі Олексій Гончаренко з'являються повідомлення про те, що в Харківській області затримали російських вчителів. Без посилання на джерело інформації. І тому інфа широко ще не розходиться по ЗМІ.

3. Страна.ЮА повідомляє, що затримані російські вчителі. Знову ж таки без посилання на джерело інформації. А потім там же ж дають коментар віце-прем'єрки Ірини Верещук, що вчителів начебто будуть судити по статті 438 ККУ (що юридично дивно, але все ж таки). Сама Верещук не підтверджує, що їх затримали. Але. І от ця новина вже розходиться українськими та міжнародними ЗМІ.

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4. Звертаюсь сьогодні в Офіс генерального прокурора (бо в Україні всі затримання цивільних проходять через прокуратуру!). Відповідь Юрія Білоусова, начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу ГП: "По даним Офісу генерального прокурора, українськи правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованних територіях". І ще джерела в Харківській, Донецькій та Луганській обласних прокуратурах також запевняють: в них не було випадків затримання російських вчителів на деокупованих територіях.

5. У Росії Слідком порушує справу через начебто затримання. Шарій волає про "мразот з Києва", які "будуть саджати на 15 років вчителів". І що, по його інформації "до суду доживуть не всі". Ну і там серед лібералів актіальна ця тема.

Я не знаю, хто і навіщо, запустив цей фейк. Українська сторона для того, щоб залякати інших російських вчителів, які хочуть їхати? Можливо. Але тоді не розумію, як в цьому ланцюжку з'явилася "Страна". Російське ІПСО, щоб, наприклад, росіянам вдарити по ще одній скрєпі - "вчителях"? Чи там, наприклад, щоб російським лібералам показати страшних бендерівців? Я реально не розумію.

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Головні висновки:

Пам'ятайте: у кожного повідомлення має бути джерело інформації. Тобто після кожного речення, де щось подається, як новина, вам мають повідомляти джерело цієї інформації. І тоді - до цього ще можна прислухатися і якось оцінювати.

*Кожного разу, коли читаєте "Страну" або вирішуєте дати їм коментар, пам'ятайте: вони в Україні під санкціями, бо в РНБО вважають, що головред видання Гужва та сама "Страна" загрожують національній безпеці України. Вони не раз були помічені в тому, що тупо брешуть на користь Росії".

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Нагадаємо, що 12 вересня ряд ЗМІ написав, що звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах.

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на них чекає покарання - до 12 років позбавлення волі.