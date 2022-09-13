Новини

Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко

10 58886
Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко
Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.

"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - заявив Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці обурилися планами артистів "Дизель Шоу" виступити на лайнері перед росіянами

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну ничо... зеленский щедро их наградит орденами к каконить празднику...
  • Алекс Мышкевич
    і цей "всє-нарідний" теж ?
  • Анатолий К 65c6a92d
    як це будуть позбавлені? Вони вже мали бути позбавлені. На генералів Кривоноса, Марченко,Павловського справи сфальшували за 2 секунди, а тут нічого не потрібно фальшувати, чи це свої?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини