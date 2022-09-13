Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко
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Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.
Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.
"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - заявив Ткаченко.