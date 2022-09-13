Олена Зеленська буде присутня на зверненні фон дер Ляєн у Європарламенті
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає першу леді України Олену Зеленську у Страсбурзі на своїй доповіді "Стан Союзу" у Європейському парламенті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Рада вітати першу леді України Олену Зеленську, мою почесну гостю на завтрашньому зверненні "Стан союзу". – написала фон дер Ляєн.
Вона також додала, що "мужність українського народу зворушила і надихнула світ". "Європа буде з вами щокроку. Ми будемо непорушно стояти разом", - наголосила президент Єврокомісії.
Як відомо, виступ фон дер Ляєн з доповіддю про стан Європейського союзу заплановано на середу в Європейському парламенті, пленарне засідання якого цього тижня відбувається у Страсбурзі.