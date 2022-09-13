Вірменія та Азербайджан офіційно назвали кількість загиблих унаслідок загострення на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомили офіційні дані про військовослужбовців, які загинули під час нового загострення на кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 50 азербайджанських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Вірменії. Серед загиблих вісім були прикордонниками, 42 – військовослужбовцями регулярної армії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу у парламенті, що на боці Вірменії не менше 49 загиблих, причому це "число не остаточне".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може "розпалити котел" між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від свого вторгнення в Україну.

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