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Вірменія та Азербайджан офіційно назвали кількість загиблих унаслідок загострення на кордоні

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Вірменія та Азербайджан офіційно назвали кількість загиблих унаслідок загострення на кордоні
Вірменія та Азербайджан повідомили офіційні дані про військовослужбовців, які загинули під час нового загострення на кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 50 азербайджанських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Вірменії. Серед загиблих вісім були прикордонниками, 42 – військовослужбовцями регулярної армії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу у парламенті, що на боці Вірменії не менше 49 загиблих, причому це "число не остаточне".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може "розпалити котел" між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від свого вторгнення в Україну.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
  • Старый зольдат
    Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
  • Aleksey NotBad
    Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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