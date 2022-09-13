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Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ, але Київ відмовився, - віцепрем’єрка Стефанішина

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Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ, але Київ відмовився, - віцепрем’єрка Стефанішина
Російські офіційні особи просили Україну про поновлення переговорів після успішного контрнаступу українських сил, але Київ відмовився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі France 24.

Вона розповіла, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для поновлення переговорів, щоб припинити просування українських сил.

Проте, як повідомила Стефанішина, Україна має більше важелів впливу, і Київ почне переговори лише після того, як досягне своїх військових цілей.

Стефанішина переконана, що тимчасово окуповані Донбас та Крим повернуться під контроль України та закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
  • Яр Холодний
    Велика група російських вояк на околиці села рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
    «Один Український солдат краще за 10 росіян!»

    Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.

    Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.

    Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.

    Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
    Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
    «Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
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