Рада безпеки Росії погрожує країнам НАТО ядерною війною

Проєкт Договору про гарантії безпеки для України викликав бурхливу реакцію заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який назвав документ "прологом до Третьої світової".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського політика.

Медведєв заявляє, що Захід не піде на надання таких гарантій Україні, оскільки вони аналогічні 5 статті Статуту НАТО.

Також заступник голови російського Радбезу традиційно погрожує західним країнам за "гібридну війну НАТО з РФ".

"Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників. Так було завжди.

І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано", - лякає Медведєв.

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