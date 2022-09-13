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Рада безпеки Росії погрожує країнам НАТО ядерною війною

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Рада безпеки Росії погрожує країнам НАТО ядерною війною
Проєкт Договору про гарантії безпеки для України викликав бурхливу реакцію заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який назвав документ "прологом до Третьої світової".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського політика.

Медведєв заявляє, що Захід не піде на надання таких гарантій Україні, оскільки вони аналогічні 5 статті Статуту НАТО.

Також заступник голови російського Радбезу традиційно погрожує західним країнам за "гібридну війну НАТО з РФ".

"Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників. Так було завжди.

І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано", - лякає Медведєв.

Також читайте: Медведєв про Третю світову: Перший янгол Апокаліпсису вже затрубив

Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Программа "Ревизор" с завидным постоянством выбирает себе в ведущие исключительно маргиналов.Митбол,вот эта ******* бородатая.Може проще эту говнопрограмму закрыть?
    Рассадник колаборантов.
  • Sav UA
    викликав бурхливу реакцію заступник голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва
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    о...алкаш прокапався...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Єдина зброя, яка залишилася в росії - це погрожувати ядерним ударом і все. А як же друга армія світу? Що безславно доздихує в степах Донбасу і Херсонщини? Але замітьте, це ми ще не починали. У вас кацапи все попереду, або ви нас, або ми вас. На цей раз ми маємо вас знищити під корінь.
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