Рада безпеки Росії погрожує країнам НАТО ядерною війною
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського політика.
Медведєв заявляє, що Захід не піде на надання таких гарантій Україні, оскільки вони аналогічні 5 статті Статуту НАТО.
Також заступник голови російського Радбезу традиційно погрожує західним країнам за "гібридну війну НАТО з РФ".
"Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників. Так було завжди.
І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано", - лякає Медведєв.