Санкції у сфері високих технологій боляче б’ють по російському ВПК, - Боррель

Європарламент має продовжити обмежувальні заходи проти Росії у сфері високих технологій, що реально підриває військово-промисловий потенціал країни-агресора.

Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту, в ході "години запитань" стосовно війни в Україні, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше в історії Європейського Союзу ми змогли використати наші ресурси для допомоги країні, що перебуває у війні. Країни-члени раніше робили це самі, але ЄС як такий ніколи не робив цього. Ці гроші не є частиною бюджету ЄС, який ви (депутати – ред.) ухвалюєте. Це міжурядовий фонд, створений прямими внесками країн-членів, без залучення Європарламенту. Але ви можете зважити, як краще фінансувати європейську оборону, та як ми можемо швидше забезпечити оборонну стійкість України у цій війні, яка на жаль, скоро не закінчиться", - сказав Боррель.

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Водночас він наголосив, що санкції, які ЄС застосовує проти росії, болюче відбиваються на її економіці, у тому числі – на дієздатності військово-промислового комплексу.

"Чи уражають наші санкції оборонний потенціал росії? Так! Якщо подивитися у корпус російського танка, знищеного українцями, ви там побачите величезну кількість електронних компонентів європейського виробництва. Йдеться саме про європейські високі технології, від імпорту яких російські технологічні виробництва залежать на 45%. Дві третини цивільних літаків (у росії – ред.) не можуть нині літати, тому що немає західних компонентів, а блокада з боку Заходу унеможливила постачання запчастин, яких вони потребують", - зауважив Високий представник ЄС.

Він окремо наголосив, що європейське ембарго на постачання до рф високих технологій, яке є засобом мирної дії, вже зараз має величезні наслідки для російського військово-промислового комплексу, який не здатний без таких технологій компенсувати величезну кількість військової техніки, знищеної українськими захисниками.

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