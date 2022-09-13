Російські окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей, - Нацполіція

У нещодавно окупованій Балаклії, у відділку поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці харківський поліцейськи Сергій Болвінов.

У повідомленні зазначається: "Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" - коли били струмом.

Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.

Сьогодні ми з журналістами з усього світу та співробітниками Національної поліції висвітлюємо трагедію Балаклії, тому що весь світ повинен знати, які нелюди ці рашисти".

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