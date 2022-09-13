Надали високу оцінку діям ЗСУ, - Залужний провів розмову з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Залужного.
У повідомленні зазначається: "Cьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.
Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.