Надали високу оцінку діям ЗСУ, - Залужний провів розмову з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Залужного.

У повідомленні зазначається: "Cьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

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