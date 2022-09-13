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ЄС готує механізм, що прискорить постачання озброєнь Україні, - Боррель

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ЄС готує механізм, що прискорить постачання озброєнь Україні, - Боррель
Країни Євросоюзу готові надавати військову підтримку Україні, однак на них доводиться чинити тиск, щоб необхідну допомогу Києву надавали швидко.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Щоб прискорити надання військової підтримки Україні, країни ЄС мають краще координувати зусилля щодо відшкодування один одному обіцяних Україні озброєнь у рамках кругових поставок. Затримки з постачанням озброєнь Україні відбуваються здебільшого через те, що уряди країн ЄС не можуть домовитися між собою, стверджує верховний представник ЄС із політики безпеки. За його словами, тепер набуде чинності новий механізм, який дозволить форсувати ці процеси.

Вперше в історії ЄС мобілізував свої власні ресурси, щоб надати допомогу воюючій країні, зазначив Боррель. І вперше бюджет для цієї допомоги було виділено із міжурядового фонду ЄС. "Ми і надалі невпинно підтримуватимемо Україну" і допомагатимемо їй досягти її цілей, до яких належить не тільки повне звільнення її території, а й продовження боротьби доти, доки Росія повністю не візьме на себе відповідальність за руйнування України, підкреслив головний дипломат ЄС .

Також читайте: Боррель в Європарламенті закликав подвоїти зусилля з допомоги Україні: Контрнаступ успішніший, ніж планувалося

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Потрібен механізм, який би швидко ставив раком особин на кшталт Орбана.
  • Aleks Sun
    Контрнаступ спрацював. Зашевелились.
  • kelt kant
    пані та панове, готуйте ваш "механізм" швидше, а то ми москалів передавимо та ще й відсвяткуємо, шкода що без вашого "механізму". головне зброю вашу регулярно постачайте, бо zeлені підмоскальські виродки нашу зброю в асфальт закатали, а ваш "механізм" можете якось потім, після нашої перемоги над москалями нам вислати ...
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