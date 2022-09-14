Білий дім анонсував новий оборонний пакет для України найближчими днями
Про це Кірбі сказав під час пресбрифінгу в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів", - зазначив представник Білого дому.
За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно нашій країні для протистояння російській агресії.
Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
У цьому зв’язку представник Білого дому назвав переломним моментом успіхи в контрнаступальних операціях ЗСУ на північному сході й півдні України.
"Що ми робитимемо – ми продовжимо підтримувати (українців – ред.) у найкращий спосіб", - підкреслив офіційний представник Ради нацбезпеки США.