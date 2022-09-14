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У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський

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У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський
У звільнених від російських окупантів Балаклії та Граковому громадяни почали отримувати пенсії. Гроші виплачують одразу за 5 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що дуже важливим є те, що разом із нашими військами та нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

"Як приклад, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - сказав Зеленський.

Він пообіцяв, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати.

"Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    може спочатку треба перевірити на співпрацю з окупантами , а потім гроші роздавати ?
  • Alexey Burchak "Allad"
    Все правильно сказав і правильно зроблено по цьому питанню, їбанулись на голову ті шо вище писали?
  • Наталья Алексеева b53ae513
    Клован просто не заважал Залужному ставити пуйла раком. І на том дяка. Слава Залужному, слава ЗСУ - вот справжні Герої! І Слава Україні! А той буде відповідати за размінування кордонів, за те, що просрав підготовку до війни, за те, що знав, але не казав, бо за логістику переймався. Скільки б життів принаймні жінок, дітей та людей похилого віку збереглось. Шашликів понаідались? У горлі не застрягли?
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