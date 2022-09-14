Уряд виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківської області, - Чернишов
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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що уряд виділив на відновлення Харківської області 400 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у фейсбуці.
"Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду Держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Громади повинні почуватися впевнено та комфортно та розуміти, що у них є підтримка та захист держави", - повідомив Чернишов.