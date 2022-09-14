Новини

Уряд виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківської області, - Чернишов

1 34413
Уряд виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківської області, - Чернишов
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що уряд виділив на відновлення Харківської області 400 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду Держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Громади повинні почуватися впевнено та комфортно та розуміти, що у них є підтримка та захист держави", - повідомив Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Що буде робити Зеленський на Харківщині - будувати дороги для кацапських танків чи створювати лінії оборони?
  • Наталия Гончар
    Ще раз про проЄрмаківську УП - ХТО ТАМ РЕДАКТОРКА ЛАУРЕАТ РПРЕМІЇ ПУЛЬТЦЕРІВСЬКОЇ?
    «Працівник секретаріату Кабінету міністрів України 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го року з перервою в 5 років, - його засуджено до 12 років позбавлення волі.»
    зтперервою в 5 років ! Це значить ЗЕЛЕНІС взяли януковичівського взад? Як татарова?
    мякенько так УП ДОПОВІЛИ
  • Alex Sav 8157c114
    розкрадуть 300
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини