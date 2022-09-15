Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу триває. Потік води суттєво зменшився, - Вілкул

Наразі триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Потік води суттєво зменшився.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу сказати, що станом на ранок ще триває ліквідація аварії, але потік води значно зменшився. Рівень, там де є підтоплення, вже почав спадати. Всього підтоплено 112 житлових будинків у приватному секторі в Інгулецькому районі", - зазначив він.

За його словами, вночі проводилась евакуація мешканців із підтоплених будинків.

Вілкул також висловив сподівання, що сьогодні упродовж дня ліквідацію наслідків ракетного удару буде завершено.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

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