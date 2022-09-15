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У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

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У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай
У Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення наших військових до адмінмежі Луганщини, представники окупаційної влади після кількаденного мовчання почали поширювати сюжети. Стверджують, що "ситуація під контролем", зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Упродовж декількох останніх місяців безпекова ситуація в них заспокоєння не викликала", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додає, що у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.

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Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Под Изюмом чуть не ликвидировали, после чего отправляют погибать под Бахмутом и Соледаром. Но вы не беспокойтесь. Главное, что биндер в ваших Ровеньках и Алчевсках нет
  • Яр Холодний
    І чим вони знову незадоволені? Адже отримали - що хотіли! "Донбасс - без біндер!" "Донбасс не кормит нахлебников с Евросоюза!" Мають "рассейска-матерный язык" в якості державної мови!
    Мудрі казали: "Бійтесь своїх бажань! Вони мають властивість часом здійснюватись!" В радянські часи нерідко дефіцитні товари продавалися з "нагрузкою" - разом з ковбасою продавали пакет перлової крупи з борошняними кузьками Разом з томиком Жюля Верна чи Стругацькими - "Малу Землю" Брєжнєва От і разом з "русским миром" "донбасити отримали війну! Бо війна - це незмінний атрибут "русскава мира" - вони без війн жить не можуть!
  • Andrii Pushkarchuk
    Війна триває з 2014 року. 8 років. Скажіть, що робити з тими "мобілізованими абдроченцями", їхніми родичами, "бунтарями" після війни? Після звільнення територій евакуювати на захід, як це зараз робиться? Ні, це кінець України, тому що раба ніколи не навчиш бути вільним. Знаєте, що роблять ці переселенці на заході - жеруть, серуть і ненавидять все українське. Сралін засрав схід України кацапами, тепер ми остаточно давайте засеримо кацапами всю геть Україну. Треба їх "евакуювати" в кацапію. І тільки тоді ми, наші діти і внуки зможемо жити нормально в своїй країні. Ще правда треба вирішити пару проблем у нас на місці зі своїми місцевими, ви знаєте про що мова.
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