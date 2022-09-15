У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

У Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення наших військових до адмінмежі Луганщини, представники окупаційної влади після кількаденного мовчання почали поширювати сюжети. Стверджують, що "ситуація під контролем", зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Упродовж декількох останніх місяців безпекова ситуація в них заспокоєння не викликала", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додає, що у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.