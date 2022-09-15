Командування військ РФ хоче перекинути в Україну недоукомплектовані "чеченські" батальйони, - ISW
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Його аналітики, спираючись на дані української розвідки, зазначають, що РФ планує передислокувати в Україну чотири "чеченські" батальйони. Вони значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно не з чеченців, а з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.
Також ISW відзначає, що "обличчям" війни стає засновник ПВК "Вагнер", наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин.
Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.
"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті експертів.
Російський військовий кореспондент і Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.
Зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування, зазначають аналітики.
Ключові висновки ISW:
- Фінансист ПВК "Вагнер "Євген Пригожин стає обличчям російської" спеціальної військової операції" в Україні.
- Російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець.
- Український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО.
- Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ у північній частині Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північний захід від міста Херсон, але не повідомили про будь-які великі успіхи.
- Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.
- Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансові труднощі для російських міст і областей.
- Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії і краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські окупанти тікають з нещодавно звільненої Харківської області на територію Росії і підконтрольні їй території.