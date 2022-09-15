Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

10 49413
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин - 4682 (+17) од,

артилерійських систем - 1295 (+5) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО - 167 (+0) од,

літаків - 250 (+4) од,

гелікоптерів - 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 908 (+0),

крилаті ракети - 233 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21) од,

спеціальна техніка - 120 (+0).

Також читайте: Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Літаків так гарненько підчистили. Ну трупів рахувати не будемо,там тільки Південь до біса нашинкував. Тримайтесь і бережіть Україну
  • Украинский Офицер в отставке
    250 літаків. То песець. Ще стільки саме збити і їх в рф буде менше ніж у Китаї взагалі. Але якщо збити ще хоча б 50, то це вже повинно бути для росії критично.
  • Hanka Panyanka
    трупи окупантів не цікавлять самих окупантів..., виходить так, що тільки нас вони й цікавлять, на жаль, а техніки ми покришили багато, оце, мабуть вони трохи більше враховують...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини