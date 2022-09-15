У місії МВФ в Україні новий голова - Грей з Великої Британії

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.

Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

Нагадаємо, Іванна Владкова-Холлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.

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