Ракетний удар по Кривому Рогу: Рівень води в Інгульці уже знизився на 40 см та продовжує падати

Наразі триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.

Втім нині рівень води у річці Інгулець знизився уже на 40 сантиметрів і падає далі. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне", - зазначив Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу триває. Потік води суттєво зменшився, - Вілкул

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.