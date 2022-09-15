Ракетний удар по Кривому Рогу: Рівень води в Інгульці уже знизився на 40 см та продовжує падати
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Наразі триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.
Втім нині рівень води у річці Інгулець знизився уже на 40 сантиметрів і падає далі. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне", - зазначив Резніченко.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.