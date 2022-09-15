Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Вовчанськ, на міні підірвався чоловік
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Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції українських військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці.