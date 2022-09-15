41 воєнний злочин зареєстрвано у звільнених населених пунктах Харківщини

Національна поліція відновила роботу на 5 напрямках деокупованих територій Харківщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники поліції повернулися на 5 напрямків деокупації: Балаклійський, Куп’янський, Ізюмський, Золочівський та Липецький.

"Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежили територію загальною площею 225 га. Вилучено 1465 вибухонебезпечних предметів, знищено – 76", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що для відновлювальних робіт на звільнених територіях створили спеціальний загін ДСНС. Рятувальники будуть проводити аварійно-рятувальні, відновлювальні роботи та очищення від вибухонебезпечних предметів

Також у поліції розповіли, що з початку деокупаційних заходів зареєстровано вже 41 воєнний злочин у звільнених населених пунктах. Додамо, що контрнаступ на Харківщині почався 6 вересня.

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Слід зазначити, що для виявлення злочинів окупантів на звільнених територіях Харківщини працюватимуть 23 мобільні слідчо-прокурорські групи.

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