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По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW

14 07040
По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW
Ударом по дамбі в Кривому Розі російські окупанти, ймовірно, намагалися зірвати наступ Збройних Сил України на Херсонщин

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що удару по дамбі, швидше за все, було завдано для зриву українських операцій на річці Інгулець на південь від Кривого Рогу.

Сама водна перешкода є важливою географічною точкою для контрнаступу України, що продовжується на кордоні Миколаївської й Херсонської областей.

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Інститут вважає, що росіяни обстріляли дамбу, щоб спробувати пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією, особливо у світлі повідомлень про те, що українські воїни намагаються розширити плацдарм на річці Інгулець у Херсонській області.

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Топ коментарі

  • Олег Марцінковський f11c8716
    Було б у них ОК з головою - війни б не було.
  • Анатолий К 65c6a92d
    А хто підкинув таку ідею відбілити кацапів, що вони знищили дамбу, щоб зірвати наступ ЗСУ? Виходить, що стріляли по ЗСУ, а не по мирних об'єктах? То виходить не теракт і не завдано шкоди місту і криворожанам, а військові дії?
  • nav svargi
    ne - ibo e esho odna celj - NAGADITJ🤬
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