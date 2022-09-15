Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії в Twitter.

"Я в Києві, вже втретє з початку війни в Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат у ЄС", - написала вона.

Фон дер Ляєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити, як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

Також читайте: Президентка Єврокомісії Ляєн вирушає до Києва, щоб обговорити із Зеленським безкоштовний європейський роумінг