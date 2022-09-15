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У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

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У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму
Законопроєкт представили демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Законопроєкт вже представили на розгляд верхньої палати Конгресу. 

"Потреба в цьому заході є більш нагальною, ніж будь-коли раніше", — зазначив на пресконференції Блюменталь.

Сенатор-республіканець Грем додав, що визнання Росії спонсором тероризму надішле потужний сигнал підтримки України Києву, союзникам СШАУ разі його ухвалення проти РФ можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні. 

Законопроєкт також містить положення, що дозволить президенту США відмовитися від визнання країни спонсором тероризму з міркувань національної безпеки після того, як він засвідчить Конгресу, що Росія більше не підтримує акти міжнародного тероризму.

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Топ коментарі

  • частный сектор
  • Maksim Perepelitca
    Байден в США не абсолютна влада . Якщо Конгрес проголосує обома палатами , йому діватись буде нікуди ,, закон доведеться підписувати . . Йти проти волі Конгресу , Байден не буде ..
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ну хто там вчора говорив що я не прав і США не буде робити нової спроби аби визнати кацапів країною терорист? шо все остаточно вирішено
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