Відновлено залізничне сполучення з деокупованою Балаклією

Укрзалізниця з четверга, 15 вересня, відновила залізничне сполучення з деокупованою частиною Харківської області, пустивши рейковий автобус до звільненої Балаклії.

Про це "Укрзалізниця" повідомила на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Потяг за маршрутом Харків — Балаклія — Харків курсуватиме двічі на добу – зранку та ввечері.

→ №6403/6402 – відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова об 11:10

→ №6407/6404 – відправлення з Харкова о 15:00, прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, прибуття до Харкова об 19:55

Потяги робитимуть зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки й Шебелинка.

Вартість проїзду – 29 грн.

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Укрзалізниця повідомила, що перший же рейс на Балаклію був заповнений пасажирами, які повертаються додому. "Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя", – заявила компанія.