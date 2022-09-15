За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА
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14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 повітряних цілей на Сході та Півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил.
14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.
"Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни.
Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.