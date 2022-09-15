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За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА

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За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА
14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 повітряних цілей на Сході та Півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил.

14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.

"Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни.

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Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Видно добре підгорає у свинособак якщо почали знову масово задіювати авіацію.
    Але видно щось пішло не так...
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • arye z.
    В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.

    Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
    По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".

    За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.

    Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
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