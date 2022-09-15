В Бєлгородській області прикордонні школи перевели на дистанційне навчання
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Влада Бєлгородської області РФ запровадила дистанційний режим навчання у школах прикордонних з Україною районів.
Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Йдеться про території двох районів Бєлгородської області - 15-кілометрову зону вздовж кордону у Валуйському міському окрузі та 10-кілометрову - у Шебекінському, за винятком самого міста Шебекіно.
Обмеження застосували і в дитсадках: там працюватимуть лише чергові групи.
Рішення ухвалили на тлі почастішання обстрілів прикордонних районів, в яких влада російська влада звинувачує Україну. Київ не заявляв про свою причетність до цього.
В іншому прикордонному з Україною російському регіоні - Брянській області - 15 шкіл також перевели на дистанційне навчання з початком навчального року.