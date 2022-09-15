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Зеленський подякував бригадам, які звільнили значну частину Харківщини від ворога

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Зеленський подякував бригадам, які звільнили значну частину Харківщини від ворога
Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які здійснили успішний контрнаступ та деокупували значну частину Харківщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"В Ізюмі я нагородив наших героїв. Це було честю для мене - вручити державні нагороди саме на цій землі тим, хто звільняв цю землю. Я дякую воїнам 14-ї і 92-ї окремих механізованих бригад, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади - усім, усім тим, хто всього лише за п’ять днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси, численні російські прапори. Дякую 107-й реактивній артилерійській бригаді, 40-й, 43-й, 44-й окремим артилерійським бригадам, 26-й артилерійській бригаді дякую. Хочу подякувати 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки - усім воїнам, які забезпечили своєчасне знищення ворожих цілей, просування наших сухопутних підрозділів. І, звичайно, дякую бійцям ГУР, усім хто уміло перетворив паніку ворога на справжню істерику", - зазначив глава держави. 

"Дякую генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу - усім, хто спланував і успішно провів військову операцію зі звільнення Харківщини", - додав Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Герхард
    Залужного навіть не згадав, падло ЗЕлене.

    ОП вже другий тиждень проводить ІПСО витіснення Залужного з інфопростору Сирським.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко

    Слів нема.

    Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої.
    Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема.
    Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

    Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити.
    Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висинаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

    А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

    Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Бригпдам - велике "Дякую!", а ордени і преференції - Козловському і Кошовому. Нє? Ну, може Притулі за віртуальний супутник.
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