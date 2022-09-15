Литва надасть Україні дві партії бронетранспортерів, - глава МЗС Ландсбергіс
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Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс на пресконференції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тільки сьогодні литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України", - сказав Ландсбергіс.
Він наголосив, що українська армія знає, де краще їх використовувати.
"З іншого боку, ми намагалися бути адвокатом, у багатьох випадках нагадуючи нашим партнерам і союзникам і в ЄС, і в НАТО, що цього ще недостатньо", - зазначив Лансбергіс.